Tallada l’AP-7 a la Pobla de Montornès en sentit sud per l’accident entre un camió i un turisme

L’AP-7 continua tallada aquest dijous al matí a la Pobla de Montornès (Tarragonès) en sentit sud després de l’accident entre un camió i un turisme, segons el Servei Català de Trànsit. Les grues ja han arribat al punt del sinistre i el turisme ja ha estat retirat. Dues grues treballen ara per aixecar el camió bolcat i permetre l’obertura de fins a dos carrils, sempre que les condicions de seguretat ho facin possible.
També s’ha activat la retirada de la càrrega del camió, formada per ampolles de cervesa, escampada per la calçada. En el sinistre hi han intervingut nou patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers i una unitat del SEM, que ha atès dos afectats: un ferit lleu traslladat a l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla i un altre home que ha rebut l’alta al mateix lloc.
Via encara tallada i desviaments obligatoris pel Vendrell
Tot i els treballs de retirada, l’AP-7 continua tallada en sentit sud a la Pobla de Montornès. Els Mossos mantenen els desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell, cap a l’N-340, on hi ha retencions entre el Vendrell i Creixell en sentit sud. Trànsit recomana utilitzar l’AP-2 i l’A-27 com a vies alternatives per evitar la zona afectada.
Les afectacions també s’estenen a altres carreteres: a la C-32 hi ha cues al Vendrell i entre Gavà i Sant Boi en sentit nord. Trànsit demana consultar l’estat de les vies a través dels canals oficials i extremar la prudència.