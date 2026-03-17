Els experts alerten d’una primavera molt dura per als al·lèrgics després d’un hivern plujós

Els experts coincideixen: aquesta primavera serà especialment difícil per a les persones al·lèrgiques al pol·len. Les pluges abundants dels últims mesos, tot i haver contribuït a revertir la sequera, actuaran com un impuls per a la vegetació, que florirà amb molta més intensitat.
Des de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) expliquen que les precipitacions netegen temporalment l’ambient i fan caure el pol·len, però alhora enforteixen les plantes, que alliberaran grans quantitats de pol·len en les pròximes setmanes. Les espècies que generaran més problemes seran la parietària, les gramínies, el plantatge i els blets.
La coordinadora de la XAC, Jordina Belmonte, ho resumeix així:
“És una mala notícia: tindrem una primavera amb concentracions molt altes de pol·len.”
Consells per a persones al·lèrgiques i possibles nous casos
Els especialistes recomanen que les persones que ja saben que són al·lèrgiques es protegeixin, especialment en dies de concentració elevada. Aconsellen:
Portar mascareta en espais exteriors
Utilitzar ulleres de sol per evitar el contacte del pol·len amb els ulls
Ventilar la llar a primera hora del matí o al vespre
Evitar activitats a l’aire lliure en hores de màxima emissió
Belmonte insisteix que cal extremar precaucions perquè la intensitat de la floració pot provocar símptomes més forts del que és habitual.
Nous al·lèrgics: símptomes i diagnòstic
Els metges també alerten que moltes persones que fins ara no havien tingut problemes podrien debutar en l’al·lèrgia aquesta primavera. Les concentracions tan altes de pol·len poden desencadenar:
Picor d’ulls
Congestió nasal
Esternuts repetits
Tos o dificultat respiratòria
Per això, recomanen que qualsevol persona que noti aquests símptomes per primer cop es faci proves per identificar l’al·lergen i rebre el tractament adequat.