Divendres d'espectacles, sèries i música

Comencem amb el Robert Calvo que ens porta a veure l'obra 'Conspiranoia' a La Villarroel de Barcelona, protagonitzada per Eduard Farelo, Àurea Márquez, Mia Esteve i David Vert. També ens parla del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona que acaba de posar en marxa l'exposició temporal 'Barcelona ciutat gegant. 600 anys de festa i tradició'. Parlem amb el Robert sobre la Patum de Berga, una de les festivitats més conegudes a Catalunya. Per acabar, ens proposa anar al cinema a veure 'Back to black' el documental que repassa la vida i carrera musical d'Amy Winehouse.

Continuem amb sèries de la mà de Jaume Mas. Avui, ens en porta tres de temàtica musical: 'High Fidelity', 'The get down', 'Luis Miguel, la sèrie' i 'Glee'.

Acabem amb més música i tota l'agenda del sector amb la Marta Lozano. Avui el protagonisme és pels concerts d'Operación Triunfo 2023, el 'Primavera a la ciutat' i Maldita Nerea. Tanquem 'La Brúixola' parlant sobre el fenomen TaylorSwift que ha reunit 150.000 persones a Madrid i que està mobilitzant a fans d'arreu del món amb la seva gira 'The eras tour' que va començar el mes de març i no acabarà fins al desembre.