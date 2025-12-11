Les negociacions a la Comissió Europea per evitar la reducció dels dies de pesca d'arrossegament i la gestió de la pesta porcina africana a Catalunya centren el debat d'aquest dijous a La Brúixola. A més, parlem també sobre les mobilitzacions dels funcionaris del món de la salut i l'educació que reclamen millors condicions laborals i salarials. Tanquem el programa parlant d'habitatge i de l'augment de les persones en situació de sensellarisme a Catalunya.
L'actualitat, a debat
Els periodistes Erik Encinas i Joan Cascante prenen el pols a l'actualitat a 'La Brúixola'