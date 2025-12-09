Verifactu, l'eina de facturació digital que torna a veure aplaçada la seva obligatorietat

L’ajornament de l’obligatorietat de l'eina de facturació digital Verifactu fins al 2027, acordat en plena negociació política entre el PSOE i Junts, ha generat desconcert entre empreses iautònoms. També en algunes assessories fiscals que ja havien invertit temps i recursos en adaptar-se al nou sistema. Tal com explica Susana Román, assessora fiscal de Talenom, "l’anunci ha estat especialment frustrant perquè no respon a mancances tècniques ni de preparació del sector, sinó a decisions estrictament polítiques que alteren un calendari que fins ara es considerava ferm".
Tot i això, Román defensa que cal “positivitzar” aquest any addicional i aprofitar-lo per continuar formant equips i polint processos. Recorda que el Verifactu —un sistema de facturació antifrau que obliga a enviar la informació a l’Agència Tributària de manera immediata— comporta una digitalització que pot aportar beneficis reals a empreses i autònoms: millora de dades internes, reducció d’errors i més eficàcia en la presa de decisions. Per als usuaris finals, l’element més visible serà la incorporació d’un codi QR a totes les factures.
Malgrat les crítiques d’entitats com la DEAF, que consideren que la pròrroga perjudica els qui ja s’havien adaptat, Román insisteix que el sector ha d’encarar el futur amb "pragmatisme". Tant si es tracta d’empreses com d’autònoms, tothom haurà de dominar aquesta eina digital abans del 2027. L’any extra, afirma, ha de servir per generar confiança, fer proves realistes i assegurar que quan el Verifactu entri finalment en vigor, la transició sigui fluida i sense impactes en l’activitat productiva.