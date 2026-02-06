Rodalies

El Govern anuncia que la R13 i R14 seran les properes línies en recuperar el servei

Sílvia Paneque no ha posat data de la reobertura, però ha avançat que circularan “amb limitacions temporals de velocitat”

Marcos Díaz

Barcelona |

Un tren de Rodalies aturat en una estació
Un tren de Rodalies aturat en una estació | ACN

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que “estem treballant perquè les properes reobertures siguin la R13 i R14”. Hores d’ara, però, no hi ha cap data marcada en el calendari, sinó que la reobertura d’aquestes línies -i de la resta del servei- serà “progressiva”. Això sí, Paneque ha avançat que els trens circularan “temporalment amb limitacions de velocitat” fins que el servei “no sigui òptim”.

En un esmorzar informatiu al Fòrum Nova Economia, la consellera ha reivindicat el full de ruta amb inversions de 8.000 milions d’euros i la creació de Rodalies de Catalunya. “Només hi ha un camí: convertir aquesta infraestructura vulnerable en una infraestructura sòlida, millorar el material rodant i començar aquests passos cap a una nova governança”, ha defensat.

D’aquesta manera, Sílvia Paneque ha rebutjat “rescindir el contracte amb Renfe”, tal i com exigeix Junts per Catalunya.

“Anem al conflicte”

Els juntaires asseguren que legalment és viable rescindir el contracte amb Renfe perquè l’operadora “no presta el servei de forma regular ni tampoc garanteix la seguretat dels usuaris”. Per tot plegat, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha sentenciat que és hora de “contraatacar en defensa pròpia”, perquè “davant d’aquesta situació insostenible ja no pot ser un traspàs a bones”. “Anem absolutament al conflicte”, ha etzibat Vergés. Junts també proposa que Ferrocarrils de la Generalitat assumeixi el servei de Rodalies.

