Catalunya reactiva l’obligatorietat de la mascareta als centres de salut davant l’escalada de la grip

El Govern de Catalunya ha anunciat avui la reimplantació immediata de l’ús obligatori de la mascareta en centres sanitaris i espais de vulnerabilitat, arran d’un increment “extraordinari” de la incidència de la grip. La mesura entrarà en vigor dimecress 10 de desembre.

La mascareta serà obligatòria als centres sanitaris a partir de dimecres, 10 de desembre
Segons ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’obligatorietat de la mascareta s’aplicarà a totes les persones que accedeixin o treballin en centres d’atenció primària, hospitals, residències de gent gran i equipaments destinats a col·lectius vulnerables. L’objectiu és protegir els pacients i garantir la continuïtat assistencial en un moment de pressió epidemiològica a l’alça. Paneque ha destacat que "de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vida, la contenció de la grip a través de la mascareta també".

La grip supera els pics de les tres temporades anteriors

El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya ha confirmat avui que els diagnòstics de grip ja superen els màxims registrats en les tres últimes temporades. Les dades situen Catalunya en un escenari de transmissió molt alta. En només una setmana, la incidència estimada s’ha multiplicat per 2,5, passant de 168 a 418 casos per cada 100.000 habitants. Aquest creixement accelerat ha activat els protocols de contenció i ha precipitat la decisió del Govern.

