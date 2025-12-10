Cuina Justa: 31 anys d’inclusió social a través de la gastronomia

La Fundació Cassià Just celebra més de tres dècades d’un projecte que va néixer amb una idea clara: la feina és una eina essencial d’inclusió. A través de Cuina Justa, la seva empresa d’economia social, ofereixen ocupació digna a més de 300 persones, un 70% de les quals conviuen amb alguna fragilitat en l’àmbit de la salut mental o social. El projecte, arrelat a Sant Boi de Llobregat, continua creixent i demostrant que la gastronomia pot ser un motor de transformació social.
Christian Unión, que hi treballa des del 2007, explica com aquest espai li ha permès aprendre, créixer i especialitzar-se en diferents tasques de cuina. Des de la preparació de plats fins al servei en espais externs, destaca que cada dia és diferent i que formar part d’un equip el fa sentir útil i vinculat a un projecte gran. L'Anna Parra, directora de l'àrea social de la fundació, remarca que aquesta és precisament la clau: oferir un entorn laboral real, organitzat i digne, que doni estructura i oportunitats a persones que sovint tenen dificultats per accedir a una feina ordinària.
Tot i que la inserció en empreses convencionals continua sent un repte, la Fundació treballa per apropar-hi els seus professionals mitjançant models d’acompanyament i enclavaments laborals. La cuina, expliquen, té un valor especial: "és un espai de vinculació, oralitat i experiència sensorial que facilita els aprenentatges i les relacions".