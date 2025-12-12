Cinema i música a La Brúixola

A la segona hora més cultural de la setmana, el Juan Torres ens proposa tres pel·lícules de sèrie B. Ens explicarà l'essència d'aquest gènere cinematogràfic i a tall d'exemple ens porta tres títols: “El increíble hombre menguante” de Jack Arnold, “Evil Death” de Sam Raimi i “Death Proof” de Quentin Tarantino.
Tanquem el programa i la setmana amb la música de la Marta Lozano. Primer ens repassarà l'agenda de la setmana que passa pels noms de Mónica Naranjo, El Cigala i Raphael. Seguidament, obrirem la porta a la secció amb més salsa rosa de 'La Brúixola'. Aquest divendres amb especial rellevància per Rosalía, que ha posat a la venda les entrades del seu tour, i també retrem homenatge a Robe Iniesta, que ens ha deixat als 63 anys.