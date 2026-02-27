Desmantellada una organització internacional de tràfic d’haixix que operava entre Catalunya i Itàlia

Els Mossos d’Esquadra i la Guardia di Finanza italiana han desarticulat una organització criminal transnacional dedicada al tràfic d’haixix. L’operatiu, dut a terme el 10 de febrer de manera simultània a Catalunya, Itàlia, Saragossa i Màlaga, ha culminat amb 17 detinguts d’entre 20 i 60 anys.
Dues detencions es van fer a Savona i Milà, mentre que la resta es van produir en diversos punts de Catalunya i de l’Estat. Als arrestats se’ls atribueixen delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.
En total, s’han intervingut més de 500 kg d’haixix i 10 kg de marihuana, en una investigació que ha permès desmantellar totes les fases operatives de la xarxa.
Dues xarxes diferenciades però connectades
La investigació ha revelat l’existència de dos entramats criminals que actuaven de manera coordinada:
Xarxa establerta a Catalunya — S’encarregava d’importar haixix procedent del Marroc i habilitar centres logístics per emmagatzemar-lo.
Xarxa amb destinació Itàlia — Rebien la droga a Catalunya i organitzaven el transport terrestre cap al nord d’Itàlia, on es distribuïa al mercat europeu.
Aquest model operatiu no seguia una estructura piramidal rígida, sinó un sistema en xarxa, flexible i adaptable, amb diversos grups interconnectats que podien substituir-se entre si per garantir un flux constant de droga.
Entrades i escorcolls simultanis en quatre territoris
L’operatiu va incloure 14 entrades i escorcolls simultanis. A Catalunya, les actuacions es van concentrar sobretot a l’àrea metropolitana, amb registres a:
Badalona
Sant Adrià de Besòs
Tiana
Mataró
Calella
Montcada i Reixac
Llorenç del Penedès
A Marbella, agents italians van participar en escorcolls conjuntament amb la DIC dels Mossos i la Policia Nacional. A Taüst (Saragossa), els Mossos van actuar amb suport de la Guàrdia Civil.
El dispositiu va permetre intervenir:
40 kg d’haixix (en una de les fases de l’operatiu)
2 vehicles d’alta gamma
2 armes de foc (una real i una simulada)
60.000 euros en efectiu
Una estructura criminal amb ramificacions europees
Segons els investigadors, l’organització gestionava enviaments de droga procedent del Marroc destinats al mercat europeu. A més de la droga intervinguda, les indagacions apunten que la xarxa podria haver transportat més de 400 kg addicionals d’haixix que no es van poder interceptar.
La coordinació entre Mossos i Guardia di Finanza ha estat clau per identificar els responsables de cada fase: importació, logística, transport internacional i distribució final.
Equip conjunt policial i judicial
A banda de l’equip policial conjunt, també es va constituir un equip judicial internacional, integrat pel jutjat d’instrucció número 4 de Badalona i la Fiscalia Antimàfia de Milà, que ha permès actuar de manera coordinada i simultània en tots els territoris implicats.