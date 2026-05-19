Descobrir Txèquia sobre rails:

Praga és una de les capitals europees més visitades, però la República Txeca amaga molts altres racons que es poden descobrir còmodament en tren o en cotxe. Així ho ha explicat a La Ciutat d’Onda Cero Catalunya la directora de l’Oficina de Turisme de la República Txeca a Espanya, Markéta Lehečková, que ha proposat convertir la capital txeca en el punt de partida ideal per explorar el país.
Pilsen, Olomouc i Český Krumlov: les grans escapades des de Praga
Entre les destinacions imprescindibles, Lehečková destaca Pilsen, coneguda mundialment per la cerveza, però amb molt més per oferir: “Té molta vida cultural, interiors funcionalistes impressionants i un casc històric molt bonic”. També recomana visitar la fàbrica de cervesa, “una de les excursions que agrada a tothom”.
Una altra parada destacada és Olomouc, a només dues hores de Praga. “Després de Praga és el conjunt monumental més gran que tenim”, explica Lehečková. La ciutat combina patrimoni barroc, ambient universitari i una gran oferta gastronòmica. “A la gent li sorprèn la bellesa de la plaça principal i la columna de la Santíssima Trinitat, una de les escultures barroques més importants d’Europa”.
Per als qui busquen pobles amb encant, la responsable de turisme recomana České Budějovice com a base per explorar el sud de Bohèmia i visitar Český Krumlov, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. “Alguns diuen que és un dels pobles més bonics d’Europa”, destaca.
“Chequia és un país molt segur i amb distàncies molt raonables”
Lehečková defensa tant el tren com el cotxe per recórrer el país, especialment en família. “Hi ha itineraris circulars de tres dies on no arribes ni als 400 quilòmetres”, explica. Segons ella, una de les grans virtuts del país és la comoditat: “La major avantatge de Txèquia és que és un país segur, amb distàncies molt raonables i una infraestructura molt bona”.
Pel que fa a la durada ideal del viatge, recomana dedicar almenys quatre o cinc dies a Praga i afegir-hi escapades de dos o tres dies més. “Hi ha gent que passa una setmana a Praga i diu que no ha tingut temps de sortir-ne”, apunta.