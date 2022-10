Dembelé y diez más

Con Dembele ya sabemos que no hay término medio que es capaz de lo mejor y de lo peor. Si las cosas le salen bien por talento es un jugador absolutamente imparable, impredecible y con un desborde en el uno contra uno absolutamente sensacional. También es verdad que en aquellos días en los que no le salen las cosas, es absolutamente desesperante y provoca mucho desconcierto y desorden en su equipo. Pero esta temporada lo estamos viendo con más regularidad, con más responsabilidad, salvo en algunos partidos importantes y puntuales en los que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Este Dembelé puede contribuir a que el Barcelona realice una gran temporada y el primero que lo sabe es su entrenador Xavi que le ha dado muchísimas oportunidades y que confía ciegamente en el francés. Especialmente rutilante su actuación en el día de ayer.

Además el gran partido del francés facilitó que prácticamente todo el equipo brillara y no tuviera muchos problemas para vencer con comodidad y brillantez. Ter Stegen fue un mero espectador y apenas tuvo que tocar algunos balones.

Sergi Roberto, que desgraciadamente se ha lesionado en el mejor momento que vivía, nos recordó sus mejores versiones desde que subió al primer equipo y tuvo una actuación completísima apoyando al extremo galo en las galopadas por la banda derecha. De no haber seleccionado opositaría continuar en la titularidad en varios partidos porque mostró una enorme confianza. Otro jugador al que destacar es indiscutiblemente Koundé, el francés lo hace todo fácil y bien y ayuda a la organización defensiva de todo el grupo.

Alejandro Balde cuya velocidad no deja de sorprendernos y el criterio futbolístico que tiene con apenas 19 años recién cumplidos.

Y es que todo salió a pedir de boca, en el medio del campo de Jong y Busquets se compenetraron perfectamente y el holandés confirmó que está creciendo de manera exponencial en el equipo en los últimos partidos.Otra grandísima noticia.

Y qué decir de Lewandowski, su capacidad goleadora no deja de sorprendernos y sus enormes recursos para materializar los goles.

Siempre está ahí e incluso se permitió el lujo de dar la asistencia del primer gol a Dembélé.

Pocas cosas negativas en el choque frente al Athletic.

Apenas la lesión de Sergi Roberto, contratiempo significativo, o la retirada del terreno de juego de Gavi, pero poco más fue la preparación perfecta para afrontar el choque frente al Bayer de Munich del próximo miércoles.

Refrescándose muchas posiciones y dando incluso minutos hasta el debutante en liga Pablo Torre.