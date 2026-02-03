El Clúster Audiovisual impulsa la innovació catalana a l’ISE 2026

El Clúster Audiovisual de Catalunya participa en l'ISE 2026 amb una trentena d’empreses i més de 20 activitats entre ponències i networking. Segons el seu clúster mànager, Eduard Gil, la fira ha començat amb una afluència massiva i un fort focus en intel·ligència artificial aplicada a continguts i en noves pantalles immersives miniLED. El Clúster ha presentat el primer Informe Internacional de Robòtica Audiovisual 2026, que indica que el 85% dels estudis de televisió ja utilitzen robòtica, des de drons fins a braços articulats.
Catalunya es posiciona com a hub audiovisual europeu gràcies a un ecosistema amb empreses tecnològiques, universitats de primer nivell i grans fires com l’ISE i el Mobile. Durant l’esdeveniment, el clúster impulsa aliances amb empreses del Regne Unit i Valònia. Per mantenir l’activitat més enllà de la fira, el clúster presenta el Spark, un pavelló dedicat a hardware, continguts i propostes creatives que es preveu que creixi en els pròxims anys.