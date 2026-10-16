Cinema i música a 'La Brúixola'

A 'La Brúixola' acabem la setmana parlant de cultura. En plana cinematogràfica, Mario Herrera ens explica tots els detalls del Festival de Sitges des d'allà mateix, i Marta Lozano ens porta l'agenda musical i les últimes notícies del sector.
Redacción
Barcelona |
A 'La Brúixola' acabem la setmana parlant de cultura. En plana cinematogràfica, Mario Herrera ens explica tots els detalls del Festival de Sitges des d'allà mateix, i Marta Lozano ens porta l'agenda musical i les últimes notícies del sector.