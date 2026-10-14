El Pare Manyanet demanda dues famílies d’exalumnes morts per suïcidi per una presumpta vulneració del dret a l’honor

L’escola Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per presumpta vulneració del dret a l’honor contra els pares de dos exalumnes que es van suïcidar, l’Òscar i l’Akira, així com contra l’associació Trencats, creada per familiars de víctimes per combatre la violència als centres educatius.
L’advocada de les famílies, Noelia Rebón, assegura que els seus representats rebutgen els arguments de la demanda i considera que l’acció judicial arriba en un moment especialment sensible, coincidint amb diversos procediments oberts contra el centre. Segons Rebón, les famílies sostenen que l’escola no va activar adequadament els protocols davant possibles situacions d’assetjament escolar.
Lletrada de les famílies i de l’associació, Rebón afirma que la demanda pot tenir un efecte dissuasiu sobre altres afectats i interpreta que busca frenar la seva exposició pública. “Jo considero que això és una tàctica per silenciar les famílies”, ha assegurat en declaracions a La Brúixola. Per la seva banda, les famílies mantenen la reclamació judicial contra el centre per la seva presumpta responsabilitat en la gestió dels casos que afectaven els seus fills.
El judici relacionat amb el cas de l’Akira està previst per al gener, mentre continua oberta la batalla judicial entre les parts.