Un centenar de municipis reparen 700 fuites d'aigua que feien perdre 3.000 milions de litres l'any

Una campanya de la Diputació de Barcelona ha permès detectar i reparar 700 fuites d’aigua en un centenar de municipis. En total, es perdien 3.000 milions de litres l’any, l’equivalent al consum anual de tota la comarca del Berguedà. Un malbaratament que ara ja ha quedat enrere.
El projecte s’ha centrat en pobles petits –i, per tant, amb ajuntaments amb menys recursos– que s'abasteixen d’aigua amb les seves xarxes municipals. Entre els anys 2024 i 2025, la Diputació ha destinat prop de mig milió d’euros a revisar uns 2.000 quilòmetres de xarxa amb l’objectiu de detectar fuites. Després, els ajuntaments han fet les reparacions corresponents, tant amb finançament propi com amb ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la mateixa diputació.
El diputat d’Infraestructures d’aquest ens supramunicipal, Marc Castells, assegura que l’estalvi supera amb escreix la inversió: "Detectar aquestes fuites ha costat 495.000 euros, però l'estalvi dels ajuntaments per l'aigua que perdien ha estat de 3 milions d'euros. Per cada euro invertit en recuperem sis".
Fuites que feien perdre el 70% de l'aigua
Entre els 102 municipis on s’ha dut a terme la campanya, destaca el cas de Rubió, un poble de 200 habitants de l’Anoia, que perdia el 70% de la seva aigua per culpa de les fuites.
També hi ha l’exemple d’Olost, al Lluçanès, al qual s’ha referit la responsable del cicle de l’aigua de la Diputació, Laura Guerrero. "En el punt màxim de la sequera havien de portar aigua amb camions cisterna perquè amb la dels pous no en tenien prou. Gràcies a la campanya de detecció de fuites i a haver-les reparat, ja els arriba amb l'aigua dels pous", ha explicat.
Amb tot, des de la Diputació reivindiquen que és ara que sí que plou quan s’han de fer reparacions i inversions per fer front a la sequera.