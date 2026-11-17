El Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts una nova pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del 5,3%, que a partir de l'1 de gener del 2027 se situarà en 1.286 euros bruts mensuals distribuïts en 14 pagues. La mesura arriba en el tram final de la legislatura i culmina una etapa en què l'SMI ha augmentat un 75% des del 2018, liderada per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, qui ja ha anunciat que farà un pas al costat tant dins de Sumar com de la primera línia política.
Des de CCOO de Catalunya valoren positivament aquest increment, però consideren que continua sent insuficient. El responsable de Treball del sindicat, Albert Ferrer, destaca que les successives pujades han contribuït a millorar els salaris més baixos i a reduir desigualtats, però assegura que l'encariment del cost de la vida, especialment de l'habitatge, continua dificultant que moltes persones puguin arribar a final de mes.
En declaracions a Onda Cero, Ferrer sosté que una persona que visqui sola no pot mantenir actualment unes condicions de vida dignes amb un salari mínim, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana, on el preu de l'habitatge absorbeix una part molt important dels ingressos.
La patronal PIMEC, en canvi, s'ha mostrat crítica amb la nova actualització de l'SMI. El seu secretari general, Josep Ginesta, alerta que les pujades extraordinàries acumulades en els darrers anys han acabat afectant cada vegada més convenis col·lectius i limiten la capacitat negociadora de moltes empreses, especialment de les petites i mitjanes.
PIMEC defensa que la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors no s'explica només pels salaris, sinó també per l'encariment de l'habitatge, l'energia i la pressió fiscal. Per això reclama que les administracions actuïn sobre aquests factors abans de traslladar noves càrregues a les empreses.
La patronal també critica el procediment seguit pel Govern per aprovar la mesura i lamenta que no s'hagin tingut prou en compte factors com la productivitat o les al·legacions presentades pels agents econòmics durant la tramitació.
Segons les darreres estimacions disponibles, aproximadament un 6% dels treballadors cobren el salari mínim, un col·lectiu que serà el principal beneficiari d'aquest nou increment aprovat pel Consell de Ministres.