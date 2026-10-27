Catalunya frega els 4 milions d'ocupats però l'atur repunta fins al 8,3% el tercer trimestre

Catalunya ha tornat a assolir un màxim històric d'ocupació durant el tercer trimestre de l'any, amb prop de 4 milions de persones treballant. Tot i aquest nou rècord, el mercat laboral mostra símptomes de desacceleració, amb un creixement molt moderat de l'ocupació i un increment de l'atur que situa la taxa de desocupació en el 8,3%.
L'augment del nombre de treballadors podria estar relacionat, en part, amb el procés extraordinari de regularització de persones immigrants, un factor que també ha contribuït a incrementar la població activa i, en conseqüència, les xifres d'atur.
El creixement de l'ocupació es modera
Malgrat registrar una xifra rècord d'ocupats, Catalunya continua estancada al voltant dels 4 milions de treballadors, una barrera que pràcticament no s'ha superat respecte al trimestre anterior. Entre juliol i setembre, l'ocupació només va créixer un 0,05%, el ritme més baix per a un tercer trimestre des del 2013. En comparació amb el mateix període de l'any passat, l'increment va ser de l'1,25%, una evolució que evidencia una certa pèrdua de dinamisme del mercat de treball.
Darrere d'aquesta frenada hi ha, principalment, la manca d'impuls de sectors clau com la indústria i la construcció. Una situació que també ha reconegut la directora de l'Observatori del Treball, Manuela Redondo, tot i remarcar alguns matisos en la interpretació de les dades.
L'atur augmenta en gairebé 19.000 persones
En paral·lel, el nombre de persones aturades va augmentar en 18.800 durant el tercer trimestre, un 5,8% més respecte al període anterior.
L'increment es concentra especialment entre els homes i deixa una dada significativa: per primera vegada des del 2013 en un tercer trimestre, la taxa d'atur femenina se situa per sota de la masculina.
També preocupa l'evolució de l'atur de llarga durada, que suma 22.500 persones més que ara fa un any. Aquest indicador reflecteix les dificultats persistents d'una part dels desocupats per reincorporar-se al mercat laboral.
Malgrat el repunt registrat durant els mesos d'estiu, la taxa d'atur catalana es manté en nivells històricament baixos. El 8,3% registrat aquest tercer trimestre és la segona taxa més baixa de tota la sèrie històrica per a aquest període de l'any, només superada per la del 2025.