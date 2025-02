Catalunya acull persones LGTBI amenaçades de mort al seu país

L’associació ILGA-Europe adverteix que en aquests països s’han proposat o aprovat lleis que posen en perill drets fonamentals. Algunes d’aquestes arriben a prohibir parlar de diversitat a escoles i mitjans de comunicació. Segons l’informe, aquest clima d’hostilitat ha comportat un augment de la violència i dels delictes d’odi, forçant moltes persones a abandonar els seus països. Per això, Catalunya està acollint ja a dia d'avui algunes d'aquestes persones, tal com ha explicat al programa La Ciutat la secretària d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat Gina Pol Borràs.

Clar retrocés en drets

La secretària d'Igualtat i Feminismes assegura que a Europa hi ha un retrocés en drets fonamentals vers les persones LGTBI. Apunta que hi a països que havien estat capdavanters en algunes polítiques, estan fent passes enrere. I alerta que el vot no es innocu, fent referència a les decisions que estan prenent les formacions d'extrema dreta que arriben als governs i a les institucions. Per això, reclama evitar aquest camí a qualsevol país del món.

Reforçar el sistema educatiu

Gina Pol Borràs mira a l'educació per transformar el futur. Explica que cal anar a les escoles i als entorns de les persones joves per intentar evitar que el discurs discriminatori creixi i el consolidi. Cal, per tant, combatre els discursos d'odi des de la política i des del carrer. Amb tot, Catalunya té l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, on es poden denunciar totes aquestes situacions i trobar-hi una possible solució.