LITERATURA

Thriller, periodisme i memòria: el primer Sant Jordi de Daniel Ramírez García-Mina com a novel·lista

El periodista Daniel Ramírez García-Mina debuta en la narrativa amb "Los días que no existieron", una novel·la de ritme vertiginós que combina intriga i memòria històrica, i que signarà per primera vegada el dia de Sant Jordi.

Lola Surribas

Barcelona

Aquest 23 d’abril serà especialment significatiu per a Daniel Ramírez García-Mina, periodista que viurà per primer cop Sant Jordi com a novel·lista amb "Los días que no existieron".

“Sant Jordi és un mite per a qui hem crescut fora de Barcelona”, explica l’autor, nascut a Pamplona, que reconeix haver mitificat durant anys aquesta diada literària. Fer-ho enguany signant la seva primera novel·la és, diu, “una manera de complir molts somnis alhora”. El llibre és un thriller de ritme vertiginós que combina periodisme i ficció per abordar grans ferides del segle XX: el nazisme, el terrorisme d’ETA i els silencis que aquestes violències deixen en les famílies. La protagonista, la Júlia, és una reportera que investiga un vell nazi refugiat a Madrid mentre s’enfronta al crim no resolt del seu avi, assassinat per ETA. “És una novel·la de misteri i intriga, no un assaig, però els personatges es troben constantment davant dilemes ètics i morals”, assenyala Ramírez García Mina.

En les trobades amb lectors, l’autor confessa que el que més li interessa és escoltar. “El que jo havia d’escriure ja ho he escrit. El més bonic és descobrir què ha provocat la novel·la en el lector”, diu. Aquest Sant Jordi, Ramírez García Mina no només signarà llibres, sinó que vol formar part “d’aquest ecosistema meravellós que uneix literatura, lectors i llibreters”, assegura.

