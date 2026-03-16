El 'Cap Butaca Buida' s'obre al món i espera rècord

En el marc del Dia Mundial del Teatre, les sales d’arreu del territori —i enguany, també d'altres punts del món— tornen a obrir les portes amb un objectiu tan simple com poderós: no deixar ni una sola butaca buida. S'oferiran espectacles de tota mena per a tots els públics. La presidenta d'ADETCA Isabel Vidal diu a La Ciutat que esperen assolir l'objectiu marcat. I és que han posat 90.000 butaques disponibles en 248 teatres participants. Tot plegat per oferir 288 espectacles i 324 funcions en un sol dia. De fet, defineix a aquesta jornada com "el Sant Jordi del teatre" i assegura que segueixen l'estela que en el seu dia van marcar llibreters i floristes.
🎭 Una cita que creua l'Atlàntic
La fita d'enguany és ambiciosa: superar els 71.000 espectadors aconseguits l’any passat. Per això, el 'Cap Butaca Buida' fa un salt qualitatiu. A més de Catalunya, s'hi adhereixen sales de la Comunitat Valenciana, de Mallorca, d'Andorra, de l’Alguer i fins i tot Buenos Aires, que acollirà funcions al teatre Margarida Xirgu. "Buenos Aires és un dels centres teatrals més importants del món", diu Josep Vives, delegat del Govern de la Generalitat al Con Sud. Una expansió que de moment toca a aquest punt del món però que és probable que creixi i s'estengui a altres territoris en properes edicions.
🎭 El teatre és salut
Isabel Vidal reivindica el teatre com un art arrelat a la gent: "Sempre ha estat un art popular. La pandèmia ens va demostrar fins a quin punt necessitem compartir espais i experiències". Per això, aquest 2026 la festa incorpora un nou símbol: el Pa del Teatre, elaborat pel forner Albert Iglesias amb massa mare, oli d’oliva verge extra, pipes de carbassa i un toc subtil de ceba. Una analogia clara: "El pa és essencial per a la vida; el teatre, per alimentar l’ànima." Durant els dies 20 i 21 de març, els forns Turris i el Gremi de Forners el repartiran arreu del territori. Es pretén que la celebració comenci ja des de primera hora del matí.
🎭 Les dones són les que omplen els teatres
Vidal ho reconeix amb humor: "Sí, el nostre target principal són les dones d'entre 45 i 55 anys." Tot i això, l'assistència és molt més transversal del que pot semblar: hi ha un públic infantil molt present, tant amb escoles com amb famílies. També van al teatre, segons la presidenta d'ADETCA, els joves d’entre 15 i 30 anys, encara que és la franja en què es perd més públic. La bona notícia és que hi ha una clara recuperació a partir dels 30. Amb tot, el més fidel és el públic gran.