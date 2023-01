Campeón a lo grande

El equipo de Xavi fue muy superior a su rival, desde el silbatazo inicial e hizo méritos para esta victoria, contundente y rotunda y para conseguir un título por primera vez hace casi dos años.

Como bien señalaron los protagonistas al término del partido, no es solo conseguir la victoria, sino como se produce y como se consigue, y en eso el Barcelona logró una victoria de mucho mérito y muy brillante sometiendo totalmente a su rival. Hace mucho tiempo que no veíamos una superioridad del Barcelona sobre el Real Madrid en un partido tan importante.

Es verdad que en algunas visitas al Santiago Bernabéu como la del 0-4 no muy lejano también el Barcelona fue superior pero en esta oportunidad estamos hablando de una finalísima y de un encuentro de enorme repercusión internacional. La imagen ante el mundo de ambos equipos perdurará en el tiempo e incluso el público que acudió al estadio a animar a los blancos acabó cambiando de bando y rindiéndose al Barcelona.

Al fin realizó un partido muy completo el conjunto catalán que venía esbozando un buen nivel pero no completado los partidos o no lo remataba al 100 × 100 y siempre tenía lagunas que le generan problemas e incluso le complicaban el partido hasta dejarse puntos como ocurriera en el derbi ante el Espanyol , Pero en esta oportunidad no, no fallaron y redondearon los 90 minutos para terminar vapuleando a su eterno rival.

Es una victoria de peso, una victoria importantísima, mucho más que un título, que ya de por sí lo vale, mucho más que asestarle un golpe al Real Madrid, que también vale y mucho, Pero es también sacudirse de golpe muchos de los complejos y generar dudas en tu más directo rival. Son algunas de las connotaciones que tiene este triunfo en Arabia saudi. El Barcelona ganó y jugó bien y lo cimentó en el espíritu que le ha hecho siempre tan grande, siendo el protagonista, buscando dominar el partido y someter a su rival y con futbolistas de un exquisito trato de balon como Busquets, Pedri, de Jong o Gavi. Mención aparte merece el centrocampista sevillano elegido MVP del partido y que con solo 18 años, no deja de asombrarnos.

Su capacidad de progresión es extraordinaria y el partido ante el Real Madrid definitivamente la catapulta como uno de los hombres más importantes de esta plantilla.

Puede ser el inicio de una maravillosa aventura de Xavi al frente del banquillo del Barcelona. Un bonito comienzo.