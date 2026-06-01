La campanya d'incendis s'avança per culpa d'unes temperatures inusuals

Aquest 2026, Catalunya no arriba a l'estiu en situació de sequera. Però el fet que hagi plogut molt durant l'hivern i la primavera, tampoc és favorable als boscos i de cara als incendis. La Ciutat en fa una radiografia de la situació amb el sotsinspector del Grup d’Actuacions Forestals, Marc Gil, que explica que la campanya "s’ha avançat uns 10 o 15 dies" respecte al calendari habitual. El motiu principal és clar: la calor intensa de les darreres setmanes ha accelerat el fet que s'assequi la vegetació fina, el combustible que facilita l'inici dels incendis. "La vegetació evotranspira més aigua de la que pot absorbir i això fa que estigui disponible per cremar", detalla.
🌡️ La calor ho condiciona tot
A diferència d'anys recents, marcats per la sequera estructural, aquest 2026 no comença amb els boscos extremadament secs. Tot i així, el risc és elevat. Segons Gil, la campanya "no és de sequera, sinó de calor", i seran les onades de calor —la seva intensitat i durada— les que marcaran el ritme dels incendis. A aquest factor s'hi suma una acumulació important de combustible. D’una banda, la mortalitat d'arbres provocada per la sequera dels últims anys ha deixat més fusta morta als boscos. De l’altra, les pluges dels darrers mesos han fet créixer la vegetació fina, que s'asseca ràpidament. La combinació d'aquests dos elements, és aliment pel foc.
🚁 30 mitjans aeris i una estratègia més preventiva
"Els mitjans que tenim són suficients", afirma Marc Gil, que detalla com es repartiran els efectius tècnics. El dispositiu dels Bombers comptarà amb 30 mitjans aeris —28 amb base a Catalunya— entre helicòpters de rescat, coordinació i bombarders. Segons el sotsinspector, els recursos permeten afrontar la campanya, tot i que es poden reforçar amb mitjans estatals en cas de grans emergències. Més enllà de l'extinció, el Govern aposta per una estratègia basada en la prevenció i la gestió forestal activa. En aquest sentit, destaca la creació d'eixos de confinament: franges estratègiques que busquen evitar que un gran incendi salti d’un massís forestal a un altre, limitant així el seu abast.
🚬 La clau: la responsabilitat humana
Amb tot, hi ha un factor que continua sent determinant: el comportament de les persones. Interior recorda que 9 de cada 10 incendis tenen origen humà, sovint per negligències. Barbacoes en moments inadequats, burilles llançades des del cotxe o activitats de risc en entorns forestals són alguns dels desencadenants més freqüents. "Fa falta molta consciència", insisteix Marc Gil, que apel·la al sentit comú de la ciutadania. Amb els embassaments plens i més recursos disponibles, els Bombers encaren l'estiu més ben preparats en alguns aspectes. Però la campanya, adverteixen, dependrà en gran mesura de la calor… i de la prudència de tothom.