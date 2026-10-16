Blaumut s’acomiada dels escenaris amb una pausa sense data de retorn

Blaumut abaixarà temporalment el teló aquest dissabte a la Sala Apolo de Barcelona. El grup ha anunciat una pausa després de catorze anys de trajectòria i sis discos publicats, una decisió que arriba en un bon moment artístic però que, segons expliquen, respon a la necessitat d’aturar-se, agafar perspectiva i recuperar temps per a la creació.
En una entrevista a La Brúixola, el cantant i guitarrista Xavi de la Iglesia i el violoncel·lista Oriol Aymat han defensat la necessitat d’allunyar-se del ritme accelerat de la indústria musical. Els integrants de la banda asseguren que volen treballar el pròxim disc amb calma, sense terminis ni pressió externa, i reivindiquen el valor de la reflexió i la maduració artística davant d’un consum cada vegada més immediat.
Malgrat l’aturada, Blaumut descarta que aquest sigui un adeu definitiu. Els membres de la formació aprofitaran aquest període per dedicar-se també a projectes personals, però mantenen la mirada posada en el futur de la banda. De fet, ja hi ha noves cançons en procés de creació. Mentrestant, el concert de l’Apolo servirà com una celebració amb els seus seguidors, amb un repertori especial que repassarà tota la trajectòria del grup i inclourà temes poc habituals als seus directes.