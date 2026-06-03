Barcelona prepara una nova edició de “Clàssica a la Platja” amb dos concerts multitudinaris a Sant Sebastià

Els concerts acolliran unes 22 mil persones i començaran a les 21 h, quan el sol ja ha baixat i la temperatura és més agradable. El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha destacat la “màgia” d’una proposta que, segons diu, apropa la música clàssica a nous públics i converteix la ciutat en un espai que “trenca murs”.
El Liceu i l’OBC, protagonistes de les dues nits
El primer concert, el 8 de juliol, anirà a càrrec de l’Orquestra del Liceu, dirigida per Josep Pons, amb el programa Liceu simfònic, música per a tothom.
L’endemà, 9 de juliol, serà el torn de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), sota la batuta de Ludovic Morlot, que presentarà "Una simfonia imaginària". La cita tindrà un component emocional especial: serà l’últim concert de Lourdes, flautista de l’OBC, que s’acomiadarà dels escenaris.
El Palau de la Música porta els concerts a hospitals i residències
Paral·lelament, el Palau de la Música ampliarà l’abast del festival portant actuacions a residències i hospitals, per acostar la música a aquelles persones que no es poden desplaçar fins a la platja. Els cors Petits, Mitjans i Jove oferiran repertoris que combinaran cançons catalanes amb peces tradicionals internacionals.