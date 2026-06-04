SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA

Barcelona és la capital global de la logística amb la IA com a motor

Barcelona torna a ser l'epicentre mundial de la logística amb una nova edició del Saló Internacional de la Logística (SIL 2026), que aquest any posa el focus, de manera clara, en la intel·ligència artificial com a palanca de transformació del sector. La Ciutat hi ha fet un programa en directe amb Miriam Franch i Gerard Sanz.

Robert Calvo

Barcelona |

Miriam Franch i Gerard Sanz entrevisten Pere Navarro i Blanca Sorigué, president del SIL i directora general del CZFB, respectivament.

Amb 600 empreses participants —un 30% internacionals— i visitants altament qualificats, el SIL confirma el seu pes estratègic i la seva capacitat de generar negoci i tendència. N'han parlat al programa especial de La Ciutat, el president del saló Pere Navarro i la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona Blanca Sorigué. El també Delegat Especial de l'Estat al CZFB assegura que "quan la logística funciona, funciona tota la societat".

Una logística cada cop més intel·ligent i resilient

En un context global marcat per la incertesa i els canvis constants, la logística demostra la seva capacitat d'adaptació. Lluny de paralitzar-se davant les dificultats —des de conflictes internacionals fins a tensions en la cadena de subministrament—, el sector integra aquests riscos com a part del sistema. En aquest escenari, la tecnologia hi juga un paper clau. La directora general del Consorci i del SIL, Blanca Sorigué, ho té clar: "la intel·ligència artificial és imprescindible perquè permet prendre decisions més ràpides i més precises en tots els processos logístics".

IA i ocupació: més oportunitats que amenaces

Tot i els recels habituals que generen les noves tecnologies, des del SIL es defensa una visió optimista: la intel·ligència artificial transformarà el mercat laboral, però també crearà noves oportunitats. "Desapareixeran tasques mecàniques, però apareixeran nous perfils. La clau és la formació i la capacitat d'adaptació", apunta Navarro. En aquest sentit, el SIL no només és un aparador de tendències, sinó també un espai de connexió laboral. A través del Job Marketplace, els assistents poden accedir directament a ofertes de feina en un dels sectors amb més demanda de talent.

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