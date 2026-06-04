Barcelona és la capital global de la logística amb la IA com a motor

Amb 600 empreses participants —un 30% internacionals— i visitants altament qualificats, el SIL confirma el seu pes estratègic i la seva capacitat de generar negoci i tendència. N'han parlat al programa especial de La Ciutat, el president del saló Pere Navarro i la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona Blanca Sorigué. El també Delegat Especial de l'Estat al CZFB assegura que "quan la logística funciona, funciona tota la societat".
Una logística cada cop més intel·ligent i resilient
En un context global marcat per la incertesa i els canvis constants, la logística demostra la seva capacitat d'adaptació. Lluny de paralitzar-se davant les dificultats —des de conflictes internacionals fins a tensions en la cadena de subministrament—, el sector integra aquests riscos com a part del sistema. En aquest escenari, la tecnologia hi juga un paper clau. La directora general del Consorci i del SIL, Blanca Sorigué, ho té clar: "la intel·ligència artificial és imprescindible perquè permet prendre decisions més ràpides i més precises en tots els processos logístics".
IA i ocupació: més oportunitats que amenaces
Tot i els recels habituals que generen les noves tecnologies, des del SIL es defensa una visió optimista: la intel·ligència artificial transformarà el mercat laboral, però també crearà noves oportunitats. "Desapareixeran tasques mecàniques, però apareixeran nous perfils. La clau és la formació i la capacitat d'adaptació", apunta Navarro. En aquest sentit, el SIL no només és un aparador de tendències, sinó també un espai de connexió laboral. A través del Job Marketplace, els assistents poden accedir directament a ofertes de feina en un dels sectors amb més demanda de talent.