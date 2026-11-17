El Banc de Sang i Teixits reivindica la importància de donar sang de cordó umbilical coincidint amb el Dia Mundial de la Sang de Cordó Umbilical. Aquest any, l’organisme ha rebut 1.111 donacions i es fixa com a objectiu arribar a les 1.500 abans de finalitzar el 2026.
Des de l’inici de la seva activitat, l’any 1995, el Banc de Cordó ha distribuït més de 2.000 unitats per a trasplantaments de pacients amb leucèmia i altres malalties greus. Segons el director del Banc de Cordó del Banc de Sang i Teixits, Jesús Fernández Sojo, en els darrers anys també s’han descobert noves aplicacions terapèutiques.
Noves aplicacions terapèutiques
Les plaquetes de la sang de cordó contenen factors amb capacitat regenerativa que poden ser útils per tractar úlceres corneals, lesions oculars provocades per cremades químiques o malalties autoimmunes, i úlceres associades al peu diabètic.
El Banc de Sang també està iniciant assajos clínics per estudiar l’ús del plasma ric en plaquetes en dones amb atròfia de l’endometri o síndrome d’Asherman, patologies que poden dificultar l’embaràs.
Una altra línia d’investigació analitza l’ús dels glòbuls vermells de la sang de cordó en nadons prematurs. L’objectiu és comprovar si aquestes transfusions poden reduir complicacions com la retinopatia del prematur, la broncodisplàsia o l’enterocolitis.
Per avançar en aquesta recerca, el Banc de Sang necessita donacions constants, ja que els glòbuls vermells destinats a aquests tractaments tenen una caducitat de només 14 dies.
Una donació senzilla i segura
La donació de sang de cordó umbilical es fa després del part i no interfereix en l’atenció habitual de la mare ni del nadó. Les dones interessades han d’informar prèviament la llevadora o el ginecòleg, i el part s’ha de produir en una maternitat autoritzada.
A Catalunya hi ha més de 20 centres habilitats per fer aquest procediment. La donació només es pot fer en embarassos sense complicacions i a partir de les 37 setmanes de gestació. També cal descartar malalties infeccioses, genètiques o hereditàries que puguin comportar un risc per a la persona receptora.
Fernández Sojo ha remarcat que la donació és compatible amb el pinçament tardà del cordó, una pràctica recomanada per l’Organització Mundial de la Salut i les principals societats científiques.
La natalitat i la manca d’informació redueixen les donacions
L’any 2016 es van registrar prop de 5.000 donacions de sang de cordó, una xifra que ha disminuït notablement. El director del Banc de Cordó ho atribueix principalment al descens de la natalitat i a la manca d’informació contrastada.
Actualment, el Banc de Sang rep donacions de maternitats de Catalunya, les Illes Balears, Andorra, Aragó, Navarra, Cantàbria i Extremadura. Aproximadament entre el 70% i el 80% de les donacions provenen de Catalunya.