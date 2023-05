Badalona: el PSC aspira a consolidar el projecte del darrer any i mig

El número 1 del PSC a Badalona ha fet un balanç positiu del darrer mandat on ha governat amb Esquerra, Badalona en Comú Podem i Junts després de la moció de censura per fer fora al llavors alcalde Xavier Garcia Albiol. "Ens marquem com a objectiu consolidar un projecte que vol trencar amb el passat i que vol posar els veïns i veïnes al centre de la gestió", ha destacat Guijarro, que també aspira a "poder governar amb una àmplia majoria i amb més majoria socialista". Sobre Xavier Garcia-Albiol, el candidat socialista ha assenyalat que "els representants públics han de ser exemplars" i que Garcia Albiol havia d'haver dimitit després de la seva vinculació als papers de Pandora i els paradisos fiscals. Guijarro ha reivindicat deixar enrere les etapes en què Badalona estava al focus mediàtic per l'acció dels seus alcaldes i alcaldesses, en al·lusió també Dolors Sabater. Recuperar l'orgull de ciutat L'alcalde socialista també ha defensat els projectes impulsats durant aquest any i mig per "recuperar l'orgull de ciutat", com la fase final de la Copa del Rei de bàsquet, les obres al canal del Gorg o la instal·lació de la Fundació de la UPC a l'antiga fàbrica CACI. Sobre les ocupacions il·legals, Guijarro ha acusat Garcia-Albiol d'"il·luminar les problemàtiques però no de presentar-ne cap solució". Ha reivindicat la unitat de la Guàrdia Urbana DOMUS per afrontar aquest tema de forma transversal amb la participació de veïns i també de grans tenidors. Segons les seves dades, s'haurien fet més de 100 actuacions per evitar ocupacions. Onda Cero s'ha posat també en contacte amb el candidat Xavier Garcia Albiol, però el seu equip ha declinat la invitació.