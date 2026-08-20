Assumpta Serna reclama un pacte d’Estat per afrontar la dependència: "O ho arreglem entre tots, o no se soluciona"

L'actriu va compartir un vídeo en el qual denunciava la situació que viuen les persones dependents de Catalunya. Ho feia a partir del cas de la seva mare, de 100 anys, que necessita cures les 24 hores del dia. Serna denuncia la burocràcia fins a aconseguir els ajuts -que considera totalment insuficients-, però també qüestiona la normativa sobre les contractacions de les professionals que cuiden aquestes persones en aquesta etapa final de la vida. L’actriu ha acabat impulsant "Plataforma Daurada" després de viralitzar-se la seva denúncia sobre les dificultats que afronten les persones dependents i les seves famílies.
Trucada i reunió amb el conseller
La mobilització ja ha provocat una primera resposta institucional. Serna ha explicat a 🏖️ #LaCiutatdEstiu que aquesta setmana s’ha reunit amb el conseller de Drets Socials Raúl Moreno per presentar-li la plataforma i conèixer les mesures que prepara el Govern. Durant la trobada, segons relata l'actriu, el conseller li ha exposat el Pla Cura i les actuacions previstes en matèria de dependència. Serna valora que l'administració hagi reaccionat i que sigui conscient de la mobilització social, però considera que els recursos continuen sent insuficients: "Hi ha tota una sèrie de coses on ells no poden arribar", afirma.
Neix la Plataforma Daurada
Tot plegat ha desembocat en la creació de la Plataforma Daurada, que s'està constituint amb persones afectades i voluntàries, entre les quals hi ha professionals de diferents àmbits. Serna deixa clar que la plataforma neix sense vinculació partidista: "No hi ha cap partit polític al darrere" . L'objectiu és recollir les experiències i propostes de les persones que han passat per situacions de dependència per estudiar què poden aportar a la societat. La iniciativa, a més, vol superar les fronteres catalanes. Serna explica que "els testimonis rebuts mostren problemes similars en diferents comunitats autònomes i, especialment, a grans ciutats com Barcelona i Madrid".
Reclama un pacte d'Estat
Per a Assumpta Serna, la dimensió del problema obliga a buscar una resposta que transcendeixi governs autonòmics i sigles polítiques. La seva principal reivindicació és clara: "un pacte d'Estat sobre la dependència i les cures". I apunta la fet que el problema està estès per tota Espanya: "Això no pot ser només de Catalunya»", defensa. L’actriu considera que Catalunya podria liderar la iniciativa, però que l’acord hauria d'implicar totes les forces polítiques perquè l’envelliment i la dependència afectaran cada vegada una part més gran de la població. Serna reclama, per tant, que la qüestió s’allunyi de la confrontació partidista:"Aquest problema ens afecta a tots directament, independentment del costat polític o de la llengua que parlem".