Les claus d'un curs escolar sense colònies ni excursions

La negativa a participar en excursions i colònies escolars continua guanyant adhesions entre els docents catalans, mentre el conflicte amb el Departament d'Educació es manté obert. Segons els impulsors de la iniciativa, prop de 1.400 centres educatius ja s'han sumat a aquesta campanya. Els sindicats defensen la legitimitat de l'acció, però les empreses del sector del lleure auguren una caiguda del 80% de la seva activitat i diverses veus alerten de l’impacte que pot tenir en els alumnes.
La iniciativa va començar el curs passat, coincidint amb les mobilitzacions dels docents per reclamar millores laborals. Els mestres i professors denuncien que durant més d'una dècada han assumit la responsabilitat d'acompanyar l'alumnat en sortides i colònies, amb les hores extres que això suposa, sense percebre cap remuneració addicional. Davant les protestes, Educació va introduir el curs passat una compensació econòmica de 50 euros per nit i ara han ofert també donar un dia de festa a canvi d'anar de colònies. Tanmateix, els sindicats consideren que això és insuficient. A més, aquesta mateixa setmana, representants d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat "pressions" per reprendre aquestes activitats.
El cost educatiu
La desaparició o reducció de les excursions i colònies ha encès les alarmes entre diferents actors de la comunitat educativa. La Síndica de Greuges ja va demanar a l'inici de curs que les mobilitzacions del professorat no repercutissin en unes activitats que considera part integral del procés educatiu.
En la mateixa línia es manifesta l'aFFaC, la federació que agrupa associacions de famílies d'alumnes de Catalunya. L'entitat defensa que les sortides escolars no poden ser enteses com un complement opcional, sinó com una eina pedagògica integrada en els projectes educatius dels centres. Per això reclama al Departament que garanteixi la seva continuïtat. L'organització també demana a les famílies que no assumeixin l'organització directa de colònies o activitats substitutòries, una possibilitat que ja s'ha començat a plantejar en alguns centres.
Tant la Síndica com l'aFFaC coincideixen a assenyalar que els principals perjudicats per aquesta situació són els alumnes que venen de famílies amb menys recursos. Les dues institucions recorden que, per a molts infants, les activitats escolars representen l'única oportunitat de fer visites culturals o passar uns dies fora del seu entorn habitual. Sense aquestes experiències, alerten, hi hauria alumnes que potser no sortirien pràcticament mai del seu barri o poble.
Què en diuen els experts?
El psicopedagog Òscar Flores, professor de la Universitat de Lleida, reconeix el valor pedagògic de les activitats fora de l'aula quan estan vinculades a objectius educatius clars. Tot i això, considera que la seva absència no implica necessàriament una pèrdua significativa, sempre que els aprenentatges es treballin per altres vies.
Una opinió diferent defensa Pere Soler, pedagog i catedràtic de la Universitat de Girona. Segons Soler, l'educació més enllà de l'aula és crucial. Per exemple, diu, les colònies ofereixen contextos de convivència i relació entre alumnes difícils de reproduir en el dia a dia escolar. Per aquest motiu, considera que la supressió d'aquestes activitats sí que comportarà una pèrdua educativa durant aquest curs.
Soler també insisteix que els estudiants més vulnerables seran els més afectats, ja que sovint no disposen d'alternatives similars fora de l'escola, com ara campaments, casals o viatges familiars.
El sector del lleure, preocupat
El conflicte també té conseqüències econòmiques. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura (ACELLEC) calcula que la seva activitat ha disminuït un 80% aquest curs. El gerent de l'entitat, Pep Montes, explica que el Govern els ha promès ajudes per compensar les pèrdues, tot i que encara no s'ha obert el procediment per sol·licitar-les. El sector dona per perdut el primer trimestre, tradicionalment un dels períodes amb més activitat, i observa amb incertesa les perspectives del tercer trimestre, un altre moment important per a la seva facturació.
Més enllà de les dificultats econòmiques, Montes lamenta la "incomprensió" que senten per part dels sindicats de docents. Els recorda que l’associació fa anys que reclama al Departament que aquests professionals rebin una compensació econòmica satisfactòria per fer sortides i colònies. En definitiva, els diu que estan al mateix vaixell, perquè també comparteixen les seves reivindicacions.
D'altra banda, l'entitat reclama que les sortides escolars quedin incorporades de manera explícita als currículums i a la programació oficial dels centres educatius. Una demanda que comparteix Pere Soler, que considera que aquestes activitats es troben actualment en una mena de "llimb jurídic": formen part de la realitat educativa però no disposen d'un encaix normatiu prou clar.