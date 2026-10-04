PLUGES TORRENCIALS

Catalunya es desperta mirant al litoral de Girona després d'una nit infernal per la tempesta

La nit d'aquest dissabte i la matinada d'aquest diumenge ha estat molt complicada a Barcelona i l'àrea metropolitana. Les pitjors hores han estat les compreses entre les 8 de la tarda d'aquest dissabte i la 1 de la matinada de diumenge. A partir d'aquella hora ha començat a remetre la pluja, que s'ha mogut cap al nord del territori.

Robert Calvo

Barcelona |

Catalunya es desperta mirant al litoral de Girona després d'una nit infernal per la tempesta
Una imatge de carrers inundats aquesta nit passada a L'Hospitalet de Llobregat

Poblacions com Granollers o Mataró han rebut la pitjor part ja ben entrada la matinada. Les pluges han deixat fins a les sis de la matinada gairebé 248 litres per metre quadrat a Granollers (Vallès Oriental), 244 a Mataró i 231 a Cabrils (Maresme), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. A l'observatori del Raval de Barcelona han caigut 192 litres, i al de Zona Universitària, 173. També destaquen els 175 litres de Viladrau (Osona) els 172 de Sabadell (Vallès Occidental). La precipitació ha descarregat amb força durant la matinada al Vallès i el Maresme. A Granollers han caigut 68 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

Alerta per la crescuda de rius

L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del Besòs a Santa Coloma de Gramenet amb prop de 900 m3/s. Protecció Civil demana extremar la vigilància i evitar completament els accessos al Parc Fluvial, lleres i punts baixos. En paral·lel, el riu Tenes a Lliçà de Vall (Vallès Oriental) i la riera de Mogent a Montornès del Vallès també freguen els 200 m3/s i sobrepassen el llindar d'alerta per risc hidrològic. D'altra banda, el Llobregat va moderant el seu cabal a Sant Joan Despí amb 330 m3/s, després que hagi fregat els 410 m3/s a primera hora del matí. Finalment, la Tordera baixa amb un cabal més moderat i a Sant Celoni s'assoleixen els 93,5 m3/s.

El riu Besòs al seu pas per Santa Coloma de Gramenet
El riu Besòs al seu pas per Santa Coloma de Gramenet | Agència Catalana de Notícies

Una desena de carreteres tallades

Una desena de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona estan tallades aquest diumenge al matí pel temporal de pluja, segons informa el Servei Català de Trànsit. Destaquen la C-17 que està interrompuda per inundacions entre Ciutat Meridiana i Montcada i Reixac, i la C-60 a la Roca del Vallès que està afectada per despreniments. També estan tallades la BV-1462, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès; la B-500, entre Sant Fost de Campsentelles i Tiana; l'N-150 a Terrassa; la C-1413a a Sentmenat; la C-352, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles; i la C-1415c a la Roca del Vallès. La Guàrdia Urbana de Barcelona també informa que està tallada la C-16 a l'altura de Plaça Borràs per esllavissades a l'altura de Sant Cugat.

Més de 5.000 trucades al 112

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 7 hores d'aquest diumenge un total de 5.156 trucades per les fortes pluges, amb un total de 3.598 incidents registrats. Els municipis de Barcelona (1.568) i L'Hospitalet de Llobregat (725) han estat els que han registrat més avisos. Per comarques, el 50,74% de les trucades s'han rebut des del Barcelonès; el 14,33%, des del Maresme; l'11,2% des del Vallès Occidental, i el 10,4%, des del Vallès Oriental.

El temporal de pluja aquesta nit passada a Barceona
El temporal de pluja aquesta nit passada a Barceona | Agència Catalana de Notícies

Reunió de balanç amb Illa al capdavant

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix a aquesta hora amb diferents representants del Departament d'Interior en el marc del CECAT. Illa constata que la nit ha estat "complicada", i ha avisat que el temporal es desplaça ara cap a les comarques de Girona. El president diu que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. En aquest sentit, ha reclamat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions de Protecció Civil. També ha volgut agrair a la majoria el seu comportament "responsable", així com la tasca dels equips d'emergències, dels ajuntaments i dels alcaldes, per la seva col·laboració en aquesta situació "excepcional".

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