Arrenca la setena edició de la Barcelona New Economy Week

La setena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) ha començat aquest dilluns al DFactory de la Zona Franca amb la mirada posada en els sectors emergents i estratègics de l'economia. Enguany, la intel·ligència artificial (IA) ocupa un paper central en un congrés que reuneix empreses, institucions i professionals per analitzar les principals transformacions que marcaran el futur de l'activitat econòmica.
Més de 270 ponents i un centenar de startups
Organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), el BNEW 2026 comptarà amb 270 ponents, més d'un centenar d'empreses emergents, 50 sessions i més de 50 activitats paral·leles. L'esdeveniment ofereix un ampli espai per al networking i la generació de noves oportunitats de negoci entre els diferents actors de la nova economia.
Durant els dies del congrés, els participants abordaran qüestions relacionades amb la innovació, la transformació digital i l'aplicació de tecnologies disruptives en sectors clau per al desenvolupament econòmic.
Tret de sortida
L'acte inaugural ha tingut lloc aquest dilluns al matí al DFactory i ha anat a càrrec de la directora general del CZFB, Blanca Sorigué; el president del CZFB, Pere Navarro; el delegat del govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls. Els representants han destacat el paper de Barcelona com a motor d'innovació i com a punt de trobada internacional per als sectors vinculats a la nova economia.
La primera jornada del congrés culminarà aquest dilluns a les 19.00 hores amb l'entrega dels Premis BNEW, que reconeixeran les startups més innovadores en vuit àmbits de la nova economia. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i servirà per posar en valor el talent emprenedor, la innovació i la capacitat transformadora de les empreses emergents que impulsen nous models de negoci.