Un any després de l’incendi de Paüls: “Encara queda moltíssima feina per fer”

Un any després del foc que va arrasar més de 3.300 hectàrees, Paüls continua immers en les tasques de recuperació. Segons explica l’alcalde, Enric Adell, durant els últims mesos s’han dut a terme principalment actuacions de neteja en finques privades afectades per l’incendi gràcies a una coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat. Tot i això, assegura que la magnitud dels danys encara és molt evident: “És molt poca la feina feta i encara queda molta feina per fer”.
Pel que fa a les ajudes econòmiques, Adell afirma que, de moment, només han arribat les derivades de la declaració de zona catastròfica per part de l’Estat. L’alcalde espera que l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat permeti desbloquejar els compromisos adquirits ara fa un any. També considera prioritari intervenir en les zones amb més pendent per evitar problemes futurs d’erosió. “Si no es fa aquesta gestió forestal, les precipitacions acabaran causant danys importantíssims”, adverteix.
Més enllà de la recuperació immediata, Adell aprofita l’aniversari de l’incendi per reivindicar un canvi de model en la gestió del territori. L’alcalde defensa que la pagesia i la ramaderia són eines imprescindibles per mantenir els boscos en condicions i reduir el risc de grans focs. En aquest sentit, llança un missatge contundent a les administracions: “O les administracions supermunicipals assumeixen una gestió global del bosc de Catalunya, o això és impossible”. Segons afirma, els incendis actuals ja no es poden afrontar únicament des de l’àmbit local i requereixen una estratègia de país davant un escenari cada cop més condicionat pel canvi climàtic i l’abandonament del món rural.