Ana Boyer i Fernando Verdasco tenen una fotocopiadora de criatures!

La ruta ha començat amb la revista Pronto, que revela el lloc secret de vacances de la princesa Leonor... "encara que, si ja ocupen la portada, de secretes en tenen ben poc", diu en Cervelló. A la portada de ¡Hola! en David s'hi ha hagut d'aturar una bona estona perquè h apareix una família nombrosa: la que conformen en Fernando Verdasco, l'Ana Boyer i els seus quatre fills, un d'ells acabat de néixer. Aquesta és una autèntica "família de clons", perquè els fills s'assemblen tant entre ells que fan por.
Julia Roberts torna a la palestra
Una de les parades d'aquesta ruta Cervelloniana, ha estat a A Lecturas, revista en la qual hi podem veure una desfilada de celebritats internacionals que han escollit Espanya per passar l'estiu, amb noms com Nicole Kidman, Sofia Vergara, Dua Lipa o Julia Roberts. Per cert que, en aquesta mateixa portada, la nòvia d'Amèrica ens presenta a la seva família.
L'estiu dels famosos
Les vacances no tenen aturador. Però la caravana del David sí que en té, i s'ha acabat aturant a Semana, on hi apareixen Mbappé i Ester Expósito. També ha fet parada a Diez Minuos, que ens ofereix una fotografia de Núria Roca i Juan del Val a Cadis i dAlaska i Mario Vaquerizo recuperant els banys al mar però vestits. En Cervelló els ha trobat una gran similitud amb l Família Monster. El que es confirma és que un munt de celebritats internacionals han escollit Espanya per passar l'estiu