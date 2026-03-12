Amalgama7 detecta que fins al 95% dels joves atesos presenten algun problema relacionat amb les pantalles

Les dades mostren un canvi en els hàbits dels adolescents. Segons explica Isabel Busquets, psicòloga clínica d’Amalgama7, cada vegada "passen més hores davant de les pantalles", especialment a les xarxes socials, i això sovint implica "dormir menys i reduir el temps que dediquen a la família o als amics". Aquesta tendència pot tenir conseqüències importants en el desenvolupament social i emocional dels joves.
Entre els efectes més habituals, la psicòloga assenyala un augment dels problemes de salut mental, com l’ansietat, la depressió o la baixa autoestima. També es pot veure afectat el rendiment escolar, amb desmotivació o fins i tot fracàs acadèmic. A més, el temps excessiu davant les pantalles pot provocar conflictes familiars i problemes físics associats a la falta de descans.
Des d’Amalgama7 diferencien tres nivells d’ús: el no problemàtic, l’abús i l’addicció. Busquets explica que quan es perd el control i les pantalles passen a ser una prioritat, poden aparèixer conductes de risc i abandonament d’altres activitats. Per això defensa la importància de posar límits, acompanyar els adolescents i reforçar també la tasca preventiva des de les escoles amb programes d’educació digital i detecció precoç.