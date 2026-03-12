ELS JOVES I LES PANTALLES

Amalgama7 detecta que fins al 95% dels joves atesos presenten algun problema relacionat amb les pantalles

A 'La Brúixola' parlem de l’ús de pantalles entre adolescents amb Isabel Busquets, psicòloga clínica del Centre de Consultes Externes d’Amalgama7

Redacción

Barcelona |

Les dades mostren un canvi en els hàbits dels adolescents. Segons explica Isabel Busquets, psicòloga clínica d’Amalgama7, cada vegada "passen més hores davant de les pantalles", especialment a les xarxes socials, i això sovint implica "dormir menys i reduir el temps que dediquen a la família o als amics". Aquesta tendència pot tenir conseqüències importants en el desenvolupament social i emocional dels joves.

Entre els efectes més habituals, la psicòloga assenyala un augment dels problemes de salut mental, com l’ansietat, la depressió o la baixa autoestima. També es pot veure afectat el rendiment escolar, amb desmotivació o fins i tot fracàs acadèmic. A més, el temps excessiu davant les pantalles pot provocar conflictes familiars i problemes físics associats a la falta de descans.

Des d’Amalgama7 diferencien tres nivells d’ús: el no problemàtic, l’abús i l’addicció. Busquets explica que quan es perd el control i les pantalles passen a ser una prioritat, poden aparèixer conductes de risc i abandonament d’altres activitats. Per això defensa la importància de posar límits, acompanyar els adolescents i reforçar també la tasca preventiva des de les escoles amb programes d’educació digital i detecció precoç.

