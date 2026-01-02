Alba Carmona i Jesús Guerrero fan una 'Ofrenda' musical honesta i emotiva

'Ofrenda' és molt més que un àlbum: és una declaració d’intencions. L'Alba Carmona el defineix com un treball “cru, sense artificis”, on la veu i la guitarra són protagonistes. Juntament amb Jesús Guerrero, guitarrista i company de vida, ha creat un repertori que viatja pel flamenc, el vals i fins i tot el pasdoble, amb una producció minimalista que busca l’essència.
De 'Las Migas' a la llibertat creativa
Després de la seva etapa a la reconeguda formació 'Las Migas', l'Alba va emprendre un camí en solitari que li ha permès explorar la seva identitat musical sense presses ni imposicions. “Prefereixo avançar a poc a poc i amb autenticitat abans que perseguir una fama que no necessito”, ha dit durant l'entrevista que Robert Calvo li ha fet a La Ciutat.
Cançons amb ànima i missatge
Entre els temes del disc destaca El Oro, una reflexió sobre el que realment importa a la vida: l’amor i la connexió humana davant la superficialitat material. També sorprèn la seva versió del Pequeño Vals Vienés, inspirada en el poema de Federico García Lorca, i un pasdoble dedicat a Dolores, una dona que va marcar la seva història familiar.
La cultura és salut
L'Alba reivindica el valor de la música a la nostra vida: “Escoltar música en directe és salut. La cultura ens nodreix l’ànima i l’esperit, i això es tradueix en benestar emocional”. Per això, la cantant ha convidat tota l'audiència d'Onda Cero Catalunya a fer suport als artistes comprant-ne els discos i assistint als concerts. Una invitació a donar suport als artistes comprant discos i assistint als concerts.
El 2026 arriba amb l'agenda plena de concerts
'Ofrenda' es presentarà en diverses ciutats catalanes durant el 2026, amb dates ja confirmades a Montcada i Reixac (13 de març), Vilanova, Vilafranca del Penedès, Torredembarra i Mataró, entre altres. Tota la informació està disponible a les seves xarxes socials i pàgina web.