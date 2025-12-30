La Generalitat descarta que el brot de pesta porcina hagi sortit d’un laboratori

Aquesta és la principal conclusió de l'informe que el Departament d’Agricultura ha encarregat a l’institut biomèdic IRB. Els científics han analitzat les mostres del virus trobat en senglars amb les soques de laboratori i no hi ha cap coincidència.
Això fa que el Govern consideri gairebé improbable que el brot de pesta porcina provingui d’una fuga de l’Irta-Cresa. I diu improbable perquè la confirmació oficial haurà de venir dels laboratoris de referència del Ministeri d'Agricultura i la Unió Europea.
"Pendents de confirmació del Ministeri, la seqüenciació genètica de l'IRB ens diu que no coincideixen les mostres de senglars amb les que tenim en els laboratoris i l'Irta-Cresa", ha assegurat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que espera que els laboratoris de referència de l'Estat i Brussel·les concloguin el mateix.
Hores d’ara, per tant, continua l’interrogant de l’origen del brot. Els investigadors apunten a una nova variant del virus no documentada. El conseller d’Agricultura demana prudència i temps per seguir investigant. "Els científics ens diran quines proves haurem de fer, quin rastreig haurem de fer i què hem de descartar. Jo seré molt prudent perquè en alguns llocs s'ha sabut l'origen i en d'altres no", ha indicat Ordeig.
Sigui com sigui, l'estudi del laboratori IRB assegura que el virus causant de la mort de 29 senglars és una nova mutació poc virulenta, perquè -argumenten- la mortalitat no és elevada.