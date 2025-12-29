Una tractorada bloqueja l'Eix Transversal per demanar més control de la fauna salvatge

Pagesos i ramaders catalans bloquegen des d'aquest matí l’Eix Transversal, la carretera que travessa Catalunya d’oest a est. Ho fan amb una tractorada en senyal de protesta pel que consideren una mala gestió dels animals salvatges que fan malbé les seves collites i els seus ramats. Parlem de porcs senglars, però també de conills o cabirols, espècies que des del sector titllen de plagues.
El cas més recent i més evident és el de la pesta porcina africana, detectada només en senglars però que també ha posat contra les cordes les granges de porcs. De fet, els ramaders catalans han viscut un últim trimestre de l’any molt dur. No només ha estat la pesta porcina, també la dermatosi nodular contagiosa, que afecta les vaques i va arribar a Catalunya a l’octubre, i ara ha aparegut la grip aviària.
Uns 350 tractors, segons el sindicat convocant
En aquest context, el sindicat Unió de Pagesos ha convocat aquesta tractorada que ha començat cap a les nou del matí i ha comptat amb vuit punts de sortida. De les comarques de Ponent han sortit un centenar de tractors, mentre que una seixantena ho han fet des de Caldes de Malavella i una dotzena des de Gurb. En total, segons l'organització, s'hi han sumat uns 350 tractors. Sota el lema ‘Menys fauna, més prevenció’, tots ells han denunciat la gestió que s’ha fet fins ara de la fauna salvatge i han demanat més controls.
"És molt trist que hagi hagut d'arribar la pesta porcina africana perquè un conseller s'atreveixi a parlar de la necessitat de gestionar la sobrepoblació de fauna cinegètica, quan nosaltres, els pagesos, que som qui en pateix els danys, fa més de vint anys que estem denunciant nivells de danys insostenibles", ha dit la coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en una entrevista a La Ciutat d’Onda Cero.
Des del sector també demanen que es compensin les pèrdues econòmiques provocades per la fauna salvatge, que es facin controls a la frontera a tots els aliments que entrin i que es prohibeixi l'arribada de vaques provinents de França, on tenen diversos brots de dermatosi nodular actius.