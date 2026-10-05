Adrián Caballero: “No es pot descartar que Sánchez torni a governar”

L’avançament de les eleccions generals obre una campanya marcada des del primer moment per l’habitatge i pel bloqueig parlamentari que ha posat fi a la legislatura. A La Brúixola, el politòleg Adrián Caballero considera que la derrota dels decrets al Congrés ha acabat obrint una “finestra d’oportunitat” per a Pedro Sánchez. El PSOE, explica, se sent més còmode disputant una campanya sobre drets socials i habitatge que sobre qüestions com la crisi de Ceuta, la seguretat o els casos de corrupció. Això no significa, però, que el PP parteixi d’una mala posició: les enquestes li són favorables i, segons Caballero, a Génova tenen molt present l’experiència del 2023 i evitaran caure de nou en un excés de confiança.
Malgrat aquest avantatge inicial de la dreta, Caballero no descarta que Sánchez pugui acabar reeditant el Govern. La clau, al seu parer, no passa necessàriament per liderar les enquestes durant tota la campanya, sinó per arribar a les últimes dues setmanes prou a prop del bloc de PP i Vox per activar l’electorat progressista. El politòleg recorda que l’esquerra acostuma a mobilitzar una part dels seus votants al final de la campanya i apunta especialment al milió o milió i mig d’electors progressistes que van votar el 2023 i que ara podrien optar per l’abstenció. En aquest context, una eventual vaga general per l’habitatge pot beneficiar Sánchez si manté aquesta qüestió al centre del debat, però també perjudicar-lo si el malestar acaba dirigint-se contra el Govern.
La campanya també obligarà la resta de formacions a accelerar moviments. Junts, segons Caballero, probablement intentarà reivindicar que ha estat capaç de tombar la legislatura i construir un relat de defensa de Catalunya davant Madrid, amb un eventual retorn de Carles Puigdemont com una imatge de fort contingut simbòlic per al partit. A l’esquerra del PSOE, en canvi, el nou front ampli haurà de resoldre ràpidament el seu lideratge i la seva composició davant la proximitat de les urnes. Pel que fa a ERC, Caballero veu Gabriel Rufián amb més opcions que Oriol Junqueras per encapçalar la candidatura al Congrés: “Rufián és el candidat perquè Junqueras és una bala que és molt millor a Catalunya”.