'Para todas nosotras', un mercat solidari molt especial

Avui ens hem desplaçat al barri del Clot, on des d'avui fins el proper diamrts, dia 23 de setembre, es celebra un mercat molt especial. Es tracta de 'Para todas nosotras', un mercat que no es limita a la compra d'articles sinño que té finalitats benèfiques i, especialment, una història molt bonica al darrere. Aquesta iniciativa està impulsada per l'associació ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) i es tracta d'un mercat en el que cada euro recaptat anirà destinat a reforçar els programes de l'entitat dedicats a afavorir dones en situació de vulnerabilitat.
Tot comença amb la donació, per part d'una dona anònima, de milers d'articles, en gran part de gama alta i principalment complements de roba i mobles, a l'associació, amb la finalitat que puguin acabar sent útils per ajudar dones en situació de vulnerabilitat. A partir d'aquí i tot i algun contratemps, l'ABD aconsegueix que 'Para todas nosotras' sigui avui una realitat. El mercat està situat a la plaça de Font i Sagué, ben a prop del mercat, dins de la flex-store 'Pesca Salada', que ha cedit el seu espai perquè poguem gaudir comprant articles i col·laborant per aquesta finalitat solidaria. Per conèixer aquest mercat d'aprop hem pogut parlar amb la presidenta de l'ABD, Felisa Pérez. Gaudiu d'una entrevista especial i, sobretot, molt solidaria!