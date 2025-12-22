Els socis de Sánchez l’insten a fer un cop de volant pel “càstig electoral” a Extremadura

Els Comuns han assegurat resultats del PSOE a Extremadura són “un toc d’atenció en un context marcat pels casos de corrupció i d'assetjament del PSOE”. La coordinadora de la formació morada, Candela López, ha instat al president del Govern central a “deixar d’estar bunqueritzat”.
“Calen explicacions clares i preses de decisions valentes. Si no, el que ens trobem és un desànim que creix i una obertura de porta cada vegada més a l'extrema dreta. Cal un gir social imminent del govern, no d'aquí a uns mesos, sinó ara”, ha etzibat López.
ERC ha lamentat que Pedro Sánchez no hagi fet cap reflexió “almenys per la participació”, que ha baixat prop d’un 7% als darrers comicis. El portaveu republicà, Isaac Albert, ha reflexionat que “presentar un investigat mai no és una bona idea”.
Des pel PSC han reconegut el correctiu electoral, però esperen que no es repeteixi a l’Aragó, Castellà-Lleó i Andalusia, les tres properes cites electorals. “Cada comunitat autònoma té una realitat diferent i crec que no hi ha motius perquè aquests mals resultats es repliquin en altres CCAA”, ha dit la portaveu Lluïsa Moret.
I Junts per Catalunya, per últim, ha aprofitat la conjuntura per ficar cullerada. “Pedro Sánchez el que ha de fer és una remodelació de la seva actitud amb Catalunya, complir amb la paraula donada, i això sí que seria la millor manera d’aturar de frenar l’avenç de la ultradreta”, ha manifestat el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol.