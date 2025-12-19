Conxita Badia, una dona clau de la cultura catalana que surt de l’oblit

Conchita Badia va ser molt més que una gran intèrpret: pianista, soprano i pedagoga, va deixar una empremta profunda en la música del segle XX. Mestra de veus com la de Montserrat Caballé i musa de compositors com Granados, Falla o Pau Casals, el seu talent va generar una confiança artística excepcional, tal com demostren les cartes i partitures que avui es conserven.
Amb motiu dels 50 anys de la seva mort, el 2025 ha estat declarat Any Conchita Badia, una commemoració que culmina amb una exposició oberta fins al 15 de febrer. La mostra reuneix documents històrics, correspondència personal i materials inèdits que situen Badía no només com a figura musical, sinó també com a protagonista cultural i històrica del seu temps.
L’exposició reivindica una dona injustament oblidada, compromesa amb la cultura i amb els valors democràtics, que va exercir d’ambaixadora artística en moments clau, fins i tot durant l’exili. Recuperar la seva veu i el seu llegat és també una manera de reconnectar amb una part fonamental de la nostra memòria col·lectiva.