Les Drassanes Reials: Pedres que parlen de Barcelona

El Museu Marítim de Barcelona s'ha sumat al seguit d'activitats i equipaments que, durant aquest any, reivindicaràn l'enorme valor arquitectònic de la ciutat, dins del 'Barcelona, capital mundial de l'arquitectura'. Les Drassanes Reials son el conjunt d'edificacions històriques que acullen el museu, uns edificis amb un gran valor històric i també arquitectònic. És per això que avui 'La Ciutat' s'ha traslladat al Museu Marítim per fer un programa especial amb el que hem pogut comprovar aquest valor que tenen les Drassanes.
Un tresor arquitectònic
Un programa especial en el que hem comptat, en primer terme, amb l'Enric Garcia Domingo, director del Museu Marítim. Amb ell hem sabut quins arguments tenen les Drassanes per reivindicar aquest poder arquitectònic. Garcia Domingo defineix el conjunt arquitectònic com "un organisme viu i funcional" que simbolitza el poder històric de la ciutat. Barcelona no s'explica sense el mar, i el mar de Barcelona no s'explica sense les seves Drassanes Reials. Malgrat ser un dels conjunts d'arquitectura gòtica civil més importants del món, Garcia Domingo creu que l'edifici encara és un gran desconegut per a molts: "Si estigués en un altre emplaçament, seria la imatge de la ciutat", afirma amb contundència, reivindicant el valor d'un espai que va néixer per impressionar el món. A diferència de les grans catedrals o palaus de l'època, les Drassanes van ser concebudes amb una mentalitat industrial. No es tractava només de fer un edifici bonic, sinó d'un espai de gestió logística i construcció naval que demostrés el poder econòmic i polític de les institucions catalanes. Estem davant d'un edifici únic que ha arribat a la seva màxima bellesa. És un organisme amb vida pròpia", explica el director.
La prova del gran valor que té aquest edific la hi trobem en que va ser precisament l'estament militar qui, en el seu moment, es va negar a enderrocar l'edifici quan es volia obrir espai a la zona, permetent que avui poguem "redescobrir" aquest valor que sovint no es veu a simple vista. Actualment, les Drassanes acullen el Museu Marítim de Barcelona, una simbiosi que Garcia Domingo defineix com un "equilibri complex". Per una banda, és el lloc natural per a la col·lecció; per l'altra, les seves dimensions monumentals i la dificultat per controlar la llum i la temperatura suposen un repte constant per a la conservació. Tanmateix, és precisament aquest volum extraordinari el que fa que qualsevol peça exposada cobri una dimensió especial.
La història des del mar
Si Garcia Domingo ens ha parlat del gran valor arquitectònic de les Drassanes Reials, la conservadora de l'àrea de gestió de col·leccions i recerca del Museu Marítim de Barcelona, Inma González, ens ha descobert el passat d'aquest equipament que en el seu dia va ser clau a nivell logístic, de mobilitat i, sobretot, un reflex del que era aquella Barcelona. Les Drassanes Reials son un exemple de la millor arquitectura que ha configurat aquesta ciutat des de la seva fundació al Mont Taber, on els romans van començar a prendre posicions. La seva connexió amb el mar i la seva importància estratègica per al creixement social i econòmic son els seus principals arguments per reivindicar aquest gran valor històric que té.
González ens ha explicat quina és la tasca d'una conservadora del museu, tant a nivell físic com a nivell documental, hem conegut per què les Drassanes son un exemple del gòtic català, hem analitzat cada racó d'aquest immens espai i li hem donat el valor que mereix al portal de Santa Madrona, entre moltes d'altres qüestions.
Pedres que parlen de Barcelona
Per posar punt i final al programa hem pogut parlar amb el Miquel López, responsable d'educació i activitats del Museu Marítim, amb qui hem desgranat les nombroses activitats que té preparades el museu dins del seu programa 'Pedres que parlen de Barcelona'. Un programa amb el que es vol posar en valor l’edifici que l’acull, les Drassanes de Barcelona, aprofundint en els aspectes històrics i arquitectònics de les Drassanes Reials amb propostes per a tots els públics al llarg de l’any, des d’activitats més lúdiques fins a exposicions passant per xerrades.
Aquí destaquen activitats com l'espectacle de circ 'Maña', que obrirà foc a aquest programa d'activitats. També criden l'atenció les visites guiades, que faràn les delícies de petits i grans. I també hi haurà exposicions i propostes per als més petits, amb una activitat anomenada 'Mans a l'obra' on les famílies poden construir la maqueta d'un arc com es feia abans, i una visita guiada teatralitzada que ens permetrà aprendre d'història i arquitectura mentre ens ho passem d'allò més bé.