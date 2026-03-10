Gilbert: La història en stop-motion que es va emportar un Goya

Els Goya, que es van entregar el 28 de febrer a Barcelona, van deixar un protagonista més enllà de 'Los domingos', 'Sirat' o 'Sorda': Gilbert. Aquest curtmetratge fet de manera totalment artesanal en stop-motion i que explica una història d'amistat i egoïsme va captivar l'Acadèmia de Cinema, que li va concedir el Goya a millor curtmetratge d'animació. Aquesta producció també té un gran història darrere la càmera. I és que els seus directors, Jordi Jiménez, Arturo Lacal i Alejandro Sslueña (català, valencià i asturià) es van conèixer en un curs de la tècnica 'stop-motion' per a persones desocupades. Uns anys més tard, els tres pujaven a recollir el guardó a l'Auditori de Barcelona. A 'La Ciutat' hem pogut parlar amb en Jordi Jiménez, que ens ha explicat com va ser el complicat procés de creació del curt i aquesta gran història que els va unir per entrar en la història del cinema espanyol.