Al 'Ciutat Solidària' d'avui hem conegut l'Institut de Robòtica per la Dependència, una fundació creada dins de la Fundació Ave Maria que promou la robòtica i crea eines per facilitar la vida de les persones dependents. El deu patró delegat, Jordi Cerezuela, ens ha visitat acompanyat d'un d'aquests invents que desenvolupen, una mena d'assistent com pot ser l'Alexa però dissenyat per tenir informació i així oferir una bona conversa a la persona a qui fa companyia, a banda de fer una gran tasca assistencial.