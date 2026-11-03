CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Institut de Robòtica per la Dependència

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Redacción

Barcelona |

Ciutat solidària 2023

Al 'Ciutat Solidària' d'avui hem conegut l'Institut de Robòtica per la Dependència, una fundació creada dins de la Fundació Ave Maria que promou la robòtica i crea eines per facilitar la vida de les persones dependents. El deu patró delegat, Jordi Cerezuela, ens ha visitat acompanyat d'un d'aquests invents que desenvolupen, una mena d'assistent com pot ser l'Alexa però dissenyat per tenir informació i així oferir una bona conversa a la persona a qui fa companyia, a banda de fer una gran tasca assistencial.

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