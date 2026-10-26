La Policía Nacional interviene un cuchillo y una barra de hierro tras una actuación preventiva en Palencia

Agentes de la Policía Nacional han intervenido en Palencia una sustancia de color marrón, un arma blanca y un objeto peligroso durante una actuación desarrollada en la avenida Derechos Humanos, tras detectar un vehículo que circulaba de forma peligrosa e invadía ambos carriles de la vía. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, a las 21:16 horas, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana observaron un turismo cuya conducción suponía un riesgo para el resto de los usuarios de la vía. Ante esta situación, los agentes dieron el alto al vehículo en una zona segura. Durante la identificación del conductor, los policías observaron signos de nerviosismo e incoherencias en su forma de expresarse, por lo que realizaron un cacheo de seguridad y una inspección del vehículo.

Como resultado de estas actuaciones, los agentes localizaron en el bolsillo derecho del pantalón del conductor una sustancia de color marrón envuelta en papel film transparente. Asimismo, bajo la alfombrilla del conductor encontraron una barra de hierro con un extremo puntiagudo y el otro curvo, además de un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Ante las circunstancias de la intervención, se solicitó la colaboración de la Policía Local de Palencia, cuyos agentes realizaron al conductor las correspondientes pruebas de detección de alcohol y drogas. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado negativo, mientras que la prueba de detección de drogas resultó positiva en cocaína y THC. Además, se comprobó que el conductor carecía de permiso de conducción en vigor, por lo que se instruyeron las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue inmovilizado y se formularon las correspondientes denuncias administrativas por consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública, tenencia de arma blanca y porte de un objeto peligroso.