El fotógrafo, comisario y escritor, Matías Costa se alza con el XVII Premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla 2026"

El fotógrafo argentino, afincado en Madrid, Matías Costa ha sido distinguido con el XVII Premio Nacional ‘Piedad Isla’ de Fotografía 2026, un galardón instituido y convocado anualmente por la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Cultura, para reconocer una trayectoria profesional destacada en el ámbito de la fotografía.

Matías Costa, cuenta con un extenso currículum, actualmente es profesor del Máster PHotoESPAÑA (PHE) y profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla.

En la valoración del jurado, se ha destacado que el premio reconoce especialmente a un autor que, en palabras del fotógrafo premiado en la edición anterior, Claudio de la Cal “está implicado en lo social, la memoria y el territorio, en una constante búsqueda de nuevas narrativas aplicadas al espacio expositivo y al foto-libro. Su compromiso con la fotografía se completa también con el comisariado y la docencia”.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha sido la encargada de comunicar la noticia al galardonado, que ha recibido con especial ilusión y gratitud este reconocimiento provincial y nacional.

El premio, dotado con 6.000 euros, homenajea la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía española, nacida en Cervera de Pisuerga en 1926 y referente de la memoria visual de nuestro país, al cumplirse este año 17 años de su fallecimiento.

*** BIOGRAFÍA. Matías Costa (Buenos Aires, 1973). Vive en Madrid. Es fotógrafo, comisario y escritor. Mediante fotografía, escritura y material de archivo, su trabajo aborda el desarraigo, el olvido y la reconstrucción.

Es profesor del Master PhotoESPAÑA y profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla.

Licenciado en periodismo por la UCM, ha publicado los libros monográficos SOLO, Zonians, The Family Project y Photobolsillo, y realizado exposiciones en Sala Canal de Isabel II o Museo Reina Sofía.

Ha recibido premios como el World Press Photo o Descubrimientos PHE. Ha comisariado exposiciones en la Sala Amós Salvador de Logroño, el festival PhotoEspaña o el Centro Cultural de España en Panamá.

Fue miembro cofundador del colectivo NOPHOTO entre 2005 y 2015. Ha sido director de Leica Gallery Madrid, un espacio icónico y de referencia del mundo de la fotografía en España, entre 2021 y 2025.

Más información en: https://www.matiascosta.com/

EL JURADO. La reunión del jurado ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. El presidente del jurado y vicepresidente segundo, Urbano Alonso, ha presidido un grupo formado por representantes institucionales y destacados profesionales de la fotografía en España, que han valorado la excelencia y compromiso del premiado. Esteban Sanz, de la Fundación Piedad Isla, la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, los diputados Jorge Ibáñez y Patricia Pérez, los fotógrafos: José Manuel Navia, premiado y Claudio de la Cal, premiado en 2025, Pablo Sarompás de la AFPE (Asociación de Fotógrafos Profesionales de España), César Blasco, de FEPFI (Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen), la jefa del servicio de Cultura, Teresa Pescador y ejerció de secretaria, la secretaria general de la institución, Virginia Losa.