El diseñador Juan Villumbrales firma el cartel de la 36ª Muestra de Cine de Palencia

‘Quién observa a quién’ es el título de la imagen elegida por la Muestra de Cine Internacional de Palencia para ilustrar el cartel de su trigésima sexta edición, que se celebrará entre los días 26 de febrero y 6 de marzo de 2027. Su autor es el diseñador palentino Juan Villumbrales, quién se inspira en el logotipo del festival para componer un trabajo «de aspecto y composición minimalista, cuyo trasfondo narrativo se basa en la idea de quién observa y quién es observado, que el realizador Alfred Hitchcock desarrolló en La ventana indiscreta».

«Siempre me ha parecido muy interesante esa fusión de identidades entre la mirada cinematográfica del director y la actitud cómplice y moral que adopta el espectador», destaca Villumbrales, quien reconoce admirar las bases clásicas del cine y unos códigos estéticos que escapan «del cine puramente comercial o de entretenimiento».

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Juan Villumbrales ha trabajado como diseñador gráfico y maquetador para diferentes empresas de publicidad o ilustración y para medios de comunicación como Carrión o Diario Palentino, una labor que ha compaginado con la docencia en pintura y arte. Ha formado también parte de los colectivos artísticos Karkoma y Zanco Panco y su obra ha sido incluida en distintas exposiciones conjuntas y retrospectivas.

La Muestra mantiene abierta hasta el próximo 27 de noviembre la convocatoria para la presentación de las obras que aspiran a competir en sus concursos nacional e internacional de cortometrajes, que repartirán 14.100 euros en premios. Como novedad en esta nueva edición, el festival abrirá una nueva sección dedicada al cortometraje documental y seleccionará varios trabajos que optarán a un premio dotado con 1.000 euros (Premio al Mejor Cortometraje Documental). Asimismo, fallará un nuevo galardón entre todas las propuestas en liza, el Premio ‘Valores’ al Mejor Cortometraje Social, un reconocimiento impulsado por el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia para fomentar la plena inclusión dotado con 600 euros.