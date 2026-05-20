La Diputación tiene abierto el plazo para que los ayuntamientos soliciten ayudas para adquisición de maquinaria municipal

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hacía pu-blica esta convocatoria de subvenciones el pasado 24 de abril, y tiene abierto el plazo hasta este próximo lunes 25 de mayo para poder presentar instancias.

Estas ayudas, que se convocan por segunda vez, cuentan con un montante total de 500.000 euros y tiene como finalidad contribuir a la mejor prestación de los servicios municipales a través de la compra de maquinaria y utillaje necesarios para su ejecu-ción. La convocatoria anterior, de 2024 se cerró con un total de 89 ayuntamientos be-neficiarios y una inversión de 234.500 euros. Se subvencionarán en esta ocasión los gastos realizados desde el 1 de enero de 2025.

SON SUBVENCIONABLES. La adquisición de maquinaria inventariable municipal, has-ta un máximo de dos, entendida ésta como el conjunto de máquinas utilizadas para el funcionamiento operativo de los servicios públicos por parte de la entidad local, es de-cir, aquellas con las que se realice un trabajo relacionado con los servicios públicos, tales como cortacésped, minitractores (tractores de pequeñas dimensiones y potencia utilizados para trabajos de jardinerías), auto volquetes para operaciones de carga y descarga, sopladoras, desbrozadoras, trituradoras, barredoras, motosierras, excavado-ras, motoniveladoras, hormigoneras, radiales o máquinas cortadoras, compresores, hidro lavadoras, fumigadoras, taladros, etc.

También se considerarán subvencionables, los gastos de inversión en utillaje, el conjun-to de utensilios o herramientas que se pueden emplear con la maquinaria y los elemen-

tos de transporte interno destinados al transporte de personal, animales, materiales y mercancías dentro de talleres o instalaciones análogas, sin salir al exterior, tales como carretillas elevadoras, carros de plataforma, transpaletas, etc.

NO SON SUBVENCIONABLES- los elementos de transporte fuera de talleres o instala-ciones análogas, aquellos cuyo fin único sea el transporte de personas, animales, mate-riales o mercancías, tales como remolques, semirremolques, contenedores, etc.

Tampoco el mobiliario, material y equipos de oficina, ni los equipos para procesos de información como ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos.

Toda la documentación correspondiente a la presente Convocatoria estará a disposi-ción de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia https://sede.diputaciondepalencia.es