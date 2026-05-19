La Junta entrega dos puntos limpios móviles con un camión eléctrico para su transporte y dos puntos de recarga al Ayuntamiento de Palencia

La ciudad de Palencia ha recibido hoy de la Junta de Castilla y León dos puntos limpios móviles, con un camión eléctrico para transportarlo y dos puntos de recarga, que supone una inversión de 150.000 euros. Al acto de entrega han asistido el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Rubén Rodríguez y el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, junto a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago.

Esta es la primera entrega en la provincia de Palencia de las infraestructuras incluidas en el proyecto estratégico autonómico para la construcción, mejora, digitalización y suministro de puntos limpios móviles, dotado con una inversión global de 25 millones de euros, cofinanciada por la Junta de Castilla y León y por fondos europeos Next Generation EU.

Esta programación se estructura en cuatro líneas de actuación en el conjunto de la Comunidad Autónoma: la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios (22 ya operativos y 24 de nueva construcción) y la adquisición de 83 puntos limpios móviles, dentro de los que se integran 71 unidades tipo isla transportadas en 37 camiones eléctricos (con 74 puntos de recarga para estos camiones); 5 unidades tipo camión caja y 7 contenedores metálicos con sistema gancho. En conjunto, el proyecto suma 195 actuaciones distribuidas por el conjunto de la Comunidad.

La línea de puntos limpios móviles está concebida para facilitar la recogida separada de residuos en municipios con menor población o con una mayor dispersión geográfica, mediante un sistema itinerante que permitirá acercar el servicio a distintos núcleos de población. Los nuevos equipamientos están preparados para la recogida diferenciada de 22 fracciones de residuos, incluidos los domésticos peligrosos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, ampliando la capacidad de separación selectiva y facilitando su posterior tratamiento.

Concretamente en la provincia de Palencia, este Proyecto Estratégico contempla un total de nueve actuaciones distribuidas en cuatro líneas de intervención.

En el ámbito de las infraestructuras, se prevé la construcción de nuevos puntos limpios fijos en los municipios de Grijota y Barruelo de Santullán (Mancomunidad El Carmen), con una inversión cercana al millón de euros. Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de mejora en los puntos limpios de Guardo y Villamuriel de Cerrato, con una dotación económica de 318.000 euros.

En cuanto al punto de digitalización, se destinarán 117.000 euros a la modernización de tres puntos limpios ubicados en Grijota, Barruelo de Santullán y Villamuriel de Cerrato.

En lo relativo a los suministros de los puntos limpios móviles, además de los dos ya previstos con camión eléctrico para el municipio de Palencia, el proyecto incorpora otros cinco puntos móviles y dos camiones eléctricos adicionales para la Diputación Provincial, con una inversión global de 329.000 euros

Asimismo, el Ayuntamiento de Palencia ha recibido 202.000 euros para la compra de contenedores de recogida de materia orgánica dentro de las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Residuos.

Avance en la planificación autonómica de residuos

La actuación responde a la configuración territorial de Castilla y León, con 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población, donde la combinación de infraestructuras fijas y móviles constituye una herramienta de apoyo para extender la red de recogida separada y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a este tipo de instalaciones. En paralelo, la digitalización prevista permitirá incorporar sistemas de control, trazabilidad y gestión de datos en los puntos limpios, con el objetivo de mejorar su funcionamiento operativo y disponer de una información más precisa sobre los flujos de residuos recogidos.

Esta intervención se enmarca en la planificación autonómica en materia de residuos, orientada a reforzar la recogida separada, mejorar la preparación para la reutilización y el reciclado, y reducir progresivamente el depósito en vertedero, en línea con los objetivos fijados por la normativa europea. Entre ellos se encuentran la reducción del 15% de la generación de residuos respecto a los niveles de 2010, el incremento de la preparación para la reutilización y reciclado hasta el 55% en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035, así como la reducción del depósito en vertedero hasta el 10% en 2035.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, Castilla y León registró la generación de un millón de toneladas de residuos municipales, lo que supone una ratio de 446 kilogramos por habitante y año, por debajo de la media nacional, situada en 465 kilogramos, y de la media de la Unión Europea, de 511 kilogramos por habitante y año. La recogida separada representa actualmente el 21,6% del total de residuos municipales, mientras que el porcentaje de preparación para la reutilización y reciclado se sitúa en el 37,1%, datos que ponen de manifiesto la necesidad de seguir ampliando infraestructuras y sistemas de recogida diferenciada en el conjunto del territorio.

Castilla y León dispone actualmente de una red integrada por 12 centros de tratamiento de residuos municipales, 10 vertederos de rechazo, 48 plantas de transferencia, 122 instalaciones fijas de recogida y 19 puntos limpios móviles, una estructura que se verá reforzada con las actuaciones incluidas en este programa. A ello se suman las inversiones destinadas a la recogida separada de biorresiduos, al tratamiento específico de la fracción orgánica y a la mejora de la recogida de residuos textiles, dentro del conjunto de medidas que la Junta viene desarrollando para adaptar el sistema autonómico de gestión de residuos a los nuevos requerimientos normativos y operativos.

El total de fondos destinados a los objetivos indicados asciende a 60,2 millones de euros, financiados por la Junta de Castilla y León y los Fondos Next Generation, de los que 35 millones se destinan a la recogida y gestión de residuos orgánicos y textiles, y 25 millones a puntos limpios.